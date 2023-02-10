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Гунько: "Спартак" может побороться за золото в РПЛ

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Экс-наставник "Спартака" Дмитрий Гунько высказался по поводу чемпионской гонки в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
- Спартак" может побороться за золото в РПЛ. Надеюсь увидеть 13 интереснейших туров. Но "Зенит" является фаворитом. Слишком много должно сложиться, чтобы они потеряли очки, - приводит мнение Гунько "Чемпионат".

В данный момент РПЛ находится на зимней паузе. "Спартак" по итогам первой половины сезона набрал 36 очков. Столичный коллектив отстает от, идущего на 1 месте, "Зенита" на 6 баллов. Команда Сергея Семака одержала 4 победы в последних 4 розыгрышах российского первенства. В этом сезоне очный матч чемпионата России между красно-белыми и петербуржцами закончился победой сине-бело-голубых (2:1.). Последний раз "Спартак" становился чемпионом в сезоне 2016/2017 под руководством итальянского специалиста Массимо Карреры.


Гунько Спартак Зенит
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