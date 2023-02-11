- Большого значения титулу не придаем. Это товарищеские игры. С точки зрения того, что мы победили, в плане психологии это хорошо. Но это товарищеский турнир, он особо ничего не значит. Мы работаем, отдаемся на каждой тренировке. А результат увидим на старте сезона. Все ребята очень стараются. С большим желанием работают, - передает слова Зобнина "Чемпионат".
10 февраля в матче 3 тура "Winline Зимнего Кубка РПЛ" московский "Спартак" обыграл "Сочи" со счетом 2:0, забитыми голами отличились ассистировавшие друг другу Михаил Игнатов и Кейта Бальде. Эта победа сделала красно-белых победителями межсезонного турнира - команда Гильермо Абаскаля после 3 матчей набрала 8 очков и стала недосягаемой для "Сочи" (3 очка в 3 матчах, голы 3:3), "Краснодара" (3 очка в 2 матчах, голы 1:4) и "Ростова" (1 очко в 2 матчах, голы 0:3).
В турнирной таблице РПЛ "Спартак" с 36 очками в 17 матчах занимает второе место, отставая от "Зенита" на 6 очков.
Зобнин - о победе "Спартака" на Зимнем Кубке: титулу большого значения не придаем, это товарищеские матчи
Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин прокомментировал первое место красно-белых на межсезонном Зимнем Кубке РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"