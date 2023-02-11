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18:00
БрайтонНе начат
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Лестер Сити
18:00
ТоттенхэмНе начат
П1 3.4X 3.6П2 2.15
Арсенал
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П1 1.5X 4.5П2 6.4
Саутгемптон
18:00
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Фулхэм
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Борнмут
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НьюкаслНе начат
П1 6X 3.95П2 1.61

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Альмерия
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БетисНе начат
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Севилья
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Валенсия
23:00
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П1 3X 3.2П2 2.5

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Эмполи
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Лечче
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РомаНе начат
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Лацио
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Бавария
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БохумНе начат
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Хоффенхайм
17:30
БайерНе начат
П1 2.85X 3.55П2 2.43
Фрайбург
17:30
ШтутгартНе начат
П1 2.07X 3.5П2 3.7
Вердер
17:30
Боруссия ДНе начат
П1 4.2X 4.2П2 1.77
Майнц
17:30
АугсбургНе начат
П1 1.86X 3.85П2 4.1
РБ Лейпциг
20:30
УнионНе начат
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Монако
19:00
ПСЖНе начат
П1 2.65X 3.6П2 2.75
Клермон
23:00
МарсельНе начат
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Зобнин - о победе "Спартака" на Зимнем Кубке: титулу большого значения не придаем, это товарищеские матчи

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Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин прокомментировал первое место красно-белых на межсезонном Зимнем Кубке РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
- Большого значения титулу не придаем. Это товарищеские игры. С точки зрения того, что мы победили, в плане психологии это хорошо. Но это товарищеский турнир, он особо ничего не значит. Мы работаем, отдаемся на каждой тренировке. А результат увидим на старте сезона. Все ребята очень стараются. С большим желанием работают, - передает слова Зобнина "Чемпионат".

10 февраля в матче 3 тура "Winline Зимнего Кубка РПЛ" московский "Спартак" обыграл "Сочи" со счетом 2:0, забитыми голами отличились ассистировавшие друг другу Михаил Игнатов и Кейта Бальде. Эта победа сделала красно-белых победителями межсезонного турнира - команда Гильермо Абаскаля после 3 матчей набрала 8 очков и стала недосягаемой для "Сочи" (3 очка в 3 матчах, голы 3:3), "Краснодара" (3 очка в 2 матчах, голы 1:4) и "Ростова" (1 очко в 2 матчах, голы 0:3).

В турнирной таблице РПЛ "Спартак" с 36 очками в 17 матчах занимает второе место, отставая от "Зенита" на 6 очков.


Спартак Зобнин
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