- Мыслей об игре за сборную России не было. Я еще далеко от сборной. Пока хочется фокусироваться только на "Сочи", прогрессировать и как можно больше играть при Бердыеве. Выходили ли на меня из сборной Сербии? Там очень сильные игроки, они играют в топ-чемпионатах Европы. Очень сложно попасть в команду. Хотел бы я сыграть с азиатскими командами? Почему бы и нет? Все команды играют в футбол, каждый может обыграть каждого, - передает слова Миладиновича РИА Новости.
28-летний сербский центральный защитник Иван Миладинович выступает в Российской премьер-лиге с июля 2018 года, когда он перешел в "Сочи" из клуба "Раднички" (Ниш, Сербия). Сезон-2021/2022 футболист провел в аренде в "Нижнем Новгороде". В текущем сезоне на счету Миладиновича 7 матчей за "Сочи" (4 в РПЛ и 3 в Кубке России) без результативных действий.
Сборная России с февраля 2022 года по политическим причинам отстранена от международных соревнований под эгидами УЕФА и ФИФА, Российский футбольный союз рассматривает вопрос о возможном переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию.
Миладинович: мыслей об игре за сборную России не было. В сборной Сербии сильные игроки, очень сложно попасть
Сербский центральный защитник "Сочи" Иван Миладинович ответил на вопрос о возможности выступлений за сборную России.
Фото: ФК "Сочи"