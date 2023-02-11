- Я принял это решение ближе к концу августа. Хотя могу признаться, что поступило три-четыре предложения, в том числе и из?за рубежа. Однако я провёл шикарное лето с женой и новорожденным сыном и понял, что я просто устал. Мне хочется больше быть с семьёй. – приводит комментарий Мамаева "Матч ТВ".
Россиянин Павел Мамаев, играющий на позиции центрального полузащитника, в России выступал за "Торпедо", ЦСКА, "Краснодар", "Ростов". Всего в РПЛ чемпион России в составе армейцев провел 307 игр. В активе Павла 38 мячей и 34 голевые передачи. Также на счету Мамаева 15 игр за национальную команду России и 18 встреч в главном клубном европейском турнире - Лиге Чемпионов. Последним клубом российского хавбека были "Химки". В подмосковный коллектив футболист перебрался в январе 2022 года, но уже через полгода игрок покинул клуб.
Осенью 2018 года Мамаев вместе с Кокориным попали в скандал из-за драки. По итогам которой, футболисты были осуждены на 1,5 года колонии общего режима и вышли на свободу в сентябре 2019 года. Помимо чемпионства в сезоне 2012/2013, в активе экс-армейца 4 трофея Кубка России и 1 Суперкубок России. В сентябре Павлу исполнится 35 лет.
34-летний Павел Мамаев завершил карьеру
Российский футболист Павел Мамаев принял решение завершить игровую карьеру.
Фото: "Чемпионат"