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Фулхэм
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Альмерия
18:15
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Севилья
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МальоркаНе начат
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Валенсия
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СпецияНе начат
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Лечче
20:00
РомаНе начат
П1 4X 3.1П2 2.13
Лацио
22:45
АталантаНе начат
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Майнц
17:30
АугсбургНе начат
П1 1.84X 3.85П2 4.2
Бавария
17:30
БохумНе начат
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Хоффенхайм
17:30
БайерНе начат
П1 2.7X 3.55П2 2.55
Фрайбург
17:30
ШтутгартНе начат
П1 2.12X 3.4П2 3.6
Вердер
17:30
Боруссия ДНе начат
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РБ Лейпциг
20:30
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Монако
19:00
ПСЖНе начат
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Клермон
23:00
МарсельНе начат
П1 5.2X 3.65П2 1.74

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34-летний Павел Мамаев завершил карьеру

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Российский футболист Павел Мамаев принял решение завершить игровую карьеру.
Фото: "Чемпионат"
- Я принял это решение ближе к концу августа. Хотя могу признаться, что поступило три-четыре предложения, в том числе и из?за рубежа. Однако я провёл шикарное лето с женой и новорожденным сыном и понял, что я просто устал. Мне хочется больше быть с семьёй. – приводит комментарий Мамаева "Матч ТВ".

Россиянин Павел Мамаев, играющий на позиции центрального полузащитника, в России выступал за "Торпедо", ЦСКА, "Краснодар", "Ростов". Всего в РПЛ чемпион России в составе армейцев провел 307 игр. В активе Павла 38 мячей и 34 голевые передачи. Также на счету Мамаева 15 игр за национальную команду России и 18 встреч в главном клубном европейском турнире - Лиге Чемпионов. Последним клубом российского хавбека были "Химки". В подмосковный коллектив футболист перебрался в январе 2022 года, но уже через полгода игрок покинул клуб.

Осенью 2018 года Мамаев вместе с Кокориным попали в скандал из-за драки. По итогам которой, футболисты были осуждены на 1,5 года колонии общего режима и вышли на свободу в сентябре 2019 года. Помимо чемпионства в сезоне 2012/2013, в активе экс-армейца 4 трофея Кубка России и 1 Суперкубок России. В сентябре Павлу исполнится 35 лет.


Мамаев Краснодар ЦСКА
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