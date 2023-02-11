- Каким мне запомнился Карпин и столкнулся ли я в сборной с чем-то новым? Если говорить об игре, то была очень сложная схема - конечно, одного сбора, чтобы вникнуть в нее, мало. В плане человеческих качеств это очень приятный человек. Ко всем позитивно относится, постоянно ищет контакт с людьми, умеет находить подход. Запомнилось и понравилось его выражение на пресс-конференции, что если бы ему три года назад сказали, что он вызовет в сборную парня без школы, который работал барменом, он бы не поверил, - передает слова Писарского Metaratings.ru.
26-летний нападающий самарских "Крыльев Советов" Владимир Писарский, в осенней части текущего сезона носивший фамилию Сычевой, забил 14 голов и отдал 2 результативных паса в 15 матчах Российской премьер-лиги, выступая за свой предыдущий клуб - "Оренбург". Это позволяет форварду возглавлять рейтинг бомбардиров чемпионата вместе с нападающим "Спартака" Квинси Промесом. В ноябре 2022 года Писарский был впервые в карьере вызван в сборную России и принял участие в товарищеской игре с Таджикистаном (0:0), в которой провел на поле 45 минут. Всего на счету Писарского в текущем сезоне 17 голов и 2 результативных паса в 19 матчах.
Писарский: в плане человеческих качеств Карпин очень приятный человек. А схема игры у него очень сложная
Нападающий "Крыльев Советов" Владимир Писарский (Сычевой) рассказал о своих впечатлениях от сборной России и ее главного тренера Валерия Карпина.
Фото: ФК "Оренбург"