- Слава Богу, что "Пари НН" не на последнем, но надо поднять их еще чуть выше. Буду добиваться этого результата. Глушаков будет делать все возможное и хоронить некоторые клубы в РПЛ, чтобы они вылетели в Первую Лигу. – приводит комментарий Глушакова "Матч ТВ".
36-летний Денис Глушаков пополнил ряды "Пари НН" на этой неделе. Экс-хавбек "Спартака" подписал трудовой договор до лета этого года с возможностью пролонгации еще на один сезон.
По итогам осенней части РПЛ нижегородский коллектив с 19 очками располагается на спасительном 12 месте. Команда опережает "Факел" и "Локомотив", в котором Денис выступал ранее, идущих в стыковых матчах, на 6 баллов. Также нижегородцы оторвались от еще одного бывшего клуба Глушакова "Химок" на 7 очков. В первом туре поле рестарта российского первенства команда из Нижнего Новгорода, которую в декабре возглавил Артем Горлов, приедет к победителю последних четырех розыгрышей РПЛ "Зениту".
Глушаков: буду хоронить некоторые клубы в РПЛ, чтобы они вылетели в Первую Лигу
Новый игрок "Пари НН" Денис Глушаков высказался о своем переходе в новую команду.
Фото: "Пари НН"