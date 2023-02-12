Столичное "Динамо" близко к заключению спонсорского соглашения с букмекерской компанией BetBoom, сообщают СМИ. По данным источника, по этому контракту бело-голубые получат 3 миллиарда рублей в течение трех ближайших сезонов - 2023/2024, 2024/2025 и 2025/2026.
Сообщается, что обязательства "Динамо" по данному контракту будут состоять в размещении названия компании на футболках в качестве титульного спонсора, а также масштабном многовекторном сотрудничестве по линии медиа, социальных сетей, киберспорта, медиафутбола и др., при этом переименование домашнего стадиона бело-голубых "ВТБ Арены" не предполагается.
По итогам осенней части текущего сезона-2022/2023 "Динамо" находится на четвертом месте в турнирной таблице, набрав 29 очков в 17 матчах. Отставание москвичей от лидирующего "Зенита" составляет 13 очков, от тройки лидеров чемпионата - 6 очков.
Источник: "СЭ"
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"СЭ": "Динамо" близко к подписанию букмекерского контракта на 3 миллиарда рублей
По информации источника, руководство московского "Динамо" может заключить спонсорский контракт с букмекерской компанией на сумму 3 миллиарда рублей за 3 сезона.
Фото: ФК "Динамо"