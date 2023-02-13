"По силам ли "Краснодару" совершить подвиг и снова претендовать на медали? Вполне. Отрыв большой, но все возможно. Еще 39 очков в розыгрыше. На каждый матч будем выходить с мыслями о победе, делать все возможное. А уже в конце посмотрим, чего добьемся. Мы хотим подняться как можно выше. Дай бог, получим какие-то медали", - цитирует Ахметова "Матч ТВ".
Ильзат Ахметов перешел в "Краснодар" летом прошлого года в качестве свободного агента из ЦСКА. В этом сезоне на его счету 21 игра, в которых он отличился 4 забитыми мячами и 3 ассистами. Краснодар по итогам осенней части РПЛ занимает 8 место в турнирной таблице, отставая от находящегося на третьей строчке "Ростова" на 10 очков. Идущий на второй строчке "Спартак" опережает краснодарскую команду на 11 баллов. Отрыв от лидирующего "Зенита" составляет 17 очков.
Ахметов: сможет ли "Краснодар" снова претендовать на медали? Отрыв большой, но все возможно
Полузащитник "Краснодара" Ильзат Ахметов прокомментировал текущий сезон РПЛ и оценил шансы "быков" на медали.
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