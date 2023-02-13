Бывшая жена Нобоа: за 8,5 лет совместной жизни Кристиан ни разу не поднимал на меня руку. Даже оскорблений не было

Ольга Нобоа-Романова, прокомментировала обвинения девушки Кристиана Нобоа в том, что футболист ее избил.

Фото: соцсети Ольги Нобоа-Романовой

"За восемь с половиной лет совместной жизни я никогда не видела его агрессивным и ничего не слышала об этом от других людей до истории, которая произошла сегодня... Он никогда не поднимал руку на меня, и я никогда не слышала, что он так поступил по отношению к другим людям! Более того, за столько лет совместной жизни в мой адрес не было оскорблений!" - написала экс-супруга Нобоа в соцсетях.



Напомним, ранее сегодня Кевиам Касо - девушка полузащитника "Сочи" Кристиана Нобоа, заявила, что он избил ее. По словам девушки, она застукала его за изменой с двумя другими женщинами. Кроме того, Касо сказала, что Нобоа ударил ее не впервые. Сам футболист отверг обвинения, заявив, что даже не находился с Кевиам Касо, а был в другом отеле.



Ранее Кристиан Нобоа продлил контракт с "Сочи" до 2024 года. В апреле этого года эквадорцу исполняется 38 лет. В нынешнем сезоне он сыграл в 16 матчах за сочинцев в РПЛ и Кубке России, отметившись десятью голами и одной результативной передачей.

