"Мы долгое время общались с Шамилем Газизовым: в итоге приняли решение, что моё участие в матче Кубка России маловероятно. На этом тема закрывается. Хочу сказать спасибо Шамилю Камиловичу: он шёл на все условия, которые мы обговаривали. Официально объявляю, что переговоры с "Уфой" закончились (смеётся). Ставим точку", - цитирует Павлюченко "Чемпионат".
Напомним, ранее стало известно, что Роман Павлюченко может возобновить карьеру и подписать контракт с "Уфой", чтобы сыграть за команду в текущем розыгрыше Кубка России.
Павлюченко объявил о завершении карьеры в прошлом году. Его последним клубом стало "Знамя" из Ногинска. В декабре прошлого года ему исполнился 41 год.
Павлюченко: переговоры с "Уфой" закончились, тема закрывается
Роман Павлюченко заявил, что не будет возобновлять футбольную карьеру.
Фото: ТАСС