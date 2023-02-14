Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Милан
23:00
ТоттенхэмНе начат
П1 2.55X 3.3П2 3.1
ПСЖ
23:00
БаварияНе начат
П1 2.8X 3.7П2 2.55

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
17:00
УралНе начат
Реклама лига ставок Сделать ставку

Павлюченко: переговоры с "Уфой" закончились, тема закрывается

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Роман Павлюченко заявил, что не будет возобновлять футбольную карьеру.
Фото: ТАСС
"Мы долгое время общались с Шамилем Газизовым: в итоге приняли решение, что моё участие в матче Кубка России маловероятно. На этом тема закрывается. Хочу сказать спасибо Шамилю Камиловичу: он шёл на все условия, которые мы обговаривали. Официально объявляю, что переговоры с "Уфой" закончились (смеётся). Ставим точку", - цитирует Павлюченко "Чемпионат".

Напомним, ранее стало известно, что Роман Павлюченко может возобновить карьеру и подписать контракт с "Уфой", чтобы сыграть за команду в текущем розыгрыше Кубка России.

Павлюченко объявил о завершении карьеры в прошлом году. Его последним клубом стало "Знамя" из Ногинска. В декабре прошлого года ему исполнился 41 год.


Павлюченко УФА Газизов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Гвардиола – Джеррарду: мне стыдно, приношу извинения за свои необязательные и ненужные комментарии
Салихова – Нигматуллину: мне неинтересно мнение американского диджея
Журналист сообщил, что футболист Семейкин бросился на 30 украинцев. "Шинник" опроверг информацию 6
"Крылья Советов" – о совместном проживании с "Шахтером": никаких конфликтов не было 1
РФС: Сборная России может сыграть контрольные матчи с топ-клубами Бразилии
Экс-игрок "Валенсии" Бараха стал главным тренером клуба
Генконсультво России: инцидент с дракой "Шинника" и "Миная" спровоцирован неадекватным поведением украинской стороны
Daily Star: Гринвуд точно не сыграет за "МЮ" до лета. Ранее с него сняли обвинения в изнасиловании
"Шинник": наши футболисты поступили как команда, заступившись за одноклубника, на которого было совершено нападение 4
Мостовой: можете себе представить, чтобы кто-то в Испании платил Абаскалю 1,5 млн евро? Да никогда в жизни! 10 эксклюзив
Украинские СМИ: драка игроков "Шинника" и "Миная" началась после того, как игрок российского клуба нахамил уборщице 4
Павлюченко: переговоры с "Уфой" закончились, тема закрывается
Le Parisien: Мбаппе начнет встречу с "Баварией" на скамейке запасных
Появилось видео драки игроков "Шинника" и "Миная" 1
Промес не полетел на сбор "Спартака" в Турцию. Он продолжит тренироваться в индивидуальном режиме 2