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Паршивлюк: был бы рад продлить контракт с "Динамо"

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Российский футболист Сергей Паршивлюк высказался по поводу будущего в "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
- Спросите у Дмитрия Александровича Гафина. Мы с клубом в хороших отношениях. Я буду рад остаться. – приводит комментарий Паршивлюка "Матч ТВ".

Российский правый защитник Сергей Паршивлюк защищает цвета "Динамо" с лета 2019 года. В этом сезоне экс-спартаковец поучаствовал в 15 встречах за столичный коллектив. В активе россиянина 1 гол и 1 ассист. Футболист набрал 980 игровых минут. Нынешнее соглашение Паршивлюка с бело-голубыми истекает в конце июня 2023 года. В марте Сергею исполнится 34 года.

"Динамо" после 17 туров осенней части сезона РПЛ с 29 очками располагается на 4-й строчке в таблице.


Динамо Паршивлюк
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