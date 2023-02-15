- С кем можно сравнить "Спартак"? Даже не знаю, сложно сказать. Если этот клуб прекратит существование, закроется — мне будет все равно — появится новый какой-нибудь. Главное, чтобы "Зенит" продолжил выигрывать РПЛ, а красно-белые меня не интересую, - приводит комментарий Петржелы "РБ Спорт".
"Зенит" и "Спартак" в осенней части российского футбольного сезона соперничали друг с другом в трех турнирах. Первый трофей команды разыграли между собой в рамках Суперкубка России, тогда коллектив из Санкт-Петербурга нанес красно-белым разгромное поражение (4:0). Команда Гильермо Абаскаля смогла взять реванш в Кубке России, где команды выступали в одной группе, также с разгромным счетом (3:0). В РПЛ команда Сергея Семака и столичный коллектив встречались в рамках 8-го тура в Москве. Победу петербуржцам (2:1) принес точный удар Андрея Мостового. По итогам первой части сезона российского первенства "Зенит", занимая 1 место, оторвался от "Спартака", находящегося на строчку ниже, на 6 баллов.
Петржела: если "Спартак" закроется, мне будет все равно. Главное, чтобы "Зенит" выигрывал
Фото: ФК "Зенит"