- Он очень качественный футболист, мы три года с ним отыграли бок о бок. Нурик – большой молодец, старается и всегда отдается на все сто процентов. Левая нога у него просто волшебная, он хорошо читает игру. Алип знает мое к нему отношение. Я сразу сказал, когда он поехал на сборы с "Зенитом", что Нуралы там закрепится и останется. У него есть качества, чтобы играть на высоком уровне. Не только в России, но и в Европе, - приводит мнение Дугалича Metaratings.
Действующий чемпион РПЛ "Зенит" взял в аренду центрального защитника сборной Казахстана, которому в декабре исполнилось 23 года, Нуралы Алипа зимой 2022 года. За весеннюю часть сезона 2021/2022 футболист провел 10 матчей в РПЛ и вместе с коллективом из Санкт-Петербурга завоевал золотой комплект медалей турнира. В текущем сезоне Алип провел 8 встреч – 4 в РПЛ, 3 в Кубке России и 1 в Суперкубке России. Всего на счету Нуралы 465 игровых минут. Этой зимой руководство "Зенита" приняло решение о выкупе защитника у "Кайрата". Казахстанец подписал договор с петербуржцами до конца июня 2025 года. В активе футболиста петербуржского коллектива 22 матча за национальную команду Казахстана.
Экс-игрок "Кайрата" Дугалич: у Алипа есть качества, чтобы играть не только в России, но и в Европе
Бывший футболист "Кайрата" и "Тосно" Раде Дугалич поделился мнением об игре казахстанского защитника Нуралы Алипа.
Фото: ФК "Зенит"