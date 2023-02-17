Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Жирона
23:00
АльмерияНе начат
П1 1.88X 3.65П2 4.3

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сассуоло
22:45
НаполиНе начат
П1 5.2X 4.1П2 1.65

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Аугсбург
22:30
ХоффенхаймНе начат
П1 2.7X 3.5П2 2.65

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Осер
23:00
ЛионНе начат
П1 4.2X 3.65П2 1.89
Реклама лига ставок Сделать ставку

Экс-игрок "Кайрата" Дугалич: у Алипа есть качества, чтобы играть не только в России, но и в Европе

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший футболист "Кайрата" и "Тосно" Раде Дугалич поделился мнением об игре казахстанского защитника Нуралы Алипа.
Фото: ФК "Зенит"
- Он очень качественный футболист, мы три года с ним отыграли бок о бок. Нурик – большой молодец, старается и всегда отдается на все сто процентов. Левая нога у него просто волшебная, он хорошо читает игру. Алип знает мое к нему отношение. Я сразу сказал, когда он поехал на сборы с "Зенитом", что Нуралы там закрепится и останется. У него есть качества, чтобы играть на высоком уровне. Не только в России, но и в Европе, - приводит мнение Дугалича Metaratings.

Действующий чемпион РПЛ "Зенит" взял в аренду центрального защитника сборной Казахстана, которому в декабре исполнилось 23 года, Нуралы Алипа зимой 2022 года. За весеннюю часть сезона 2021/2022 футболист провел 10 матчей в РПЛ и вместе с коллективом из Санкт-Петербурга завоевал золотой комплект медалей турнира. В текущем сезоне Алип провел 8 встреч – 4 в РПЛ, 3 в Кубке России и 1 в Суперкубке России. Всего на счету Нуралы 465 игровых минут. Этой зимой руководство "Зенита" приняло решение о выкупе защитника у "Кайрата". Казахстанец подписал договор с петербуржцами до конца июня 2025 года. В активе футболиста петербуржского коллектива 22 матча за национальную команду Казахстана.


Зенит Кайрат Алип Дугалич
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Глава Воронежской области: болельщики "Факела" - лучшие в мире. Надеюсь, ситуация с Fan ID разрешится в пользу команды
Sport24: переговоров между Щенниковым и ЦСКА по продлению контракта нет
Sport Bild: "Бавария" заинтересована в приобретении Рэшфорда. Немецкий клуб видит в Маркусе замену Левандовскому
Гладышев: не рассматриваю вариант с арендой. Хочу играть в "Динамо"
Вратарь "Локомотива" Худяков: весной покажем хороший футбол и выберемся оттуда, где мы находимся сейчас
Экс-игрок "Кайрата" Дугалич: у Алипа есть качества, чтобы играть не только в России, но и в Европе
"Матч ТВ": на контрольном матче между "Зенитом" и "Сепаханом" ожидается до 40 тысяч зрителей 1
Аршавин – победе "Монако" над "Байером": вратарь немецкой команды Градецки привез два гола
Леандро Фернандес: Кураньи и Уилкшир особенно выделялись в "Динамо", было приятно с ними играть
Bloomberg: инвесторы из Катара готовы приобрести "МЮ" за 5 млрд фунтов
Алип – о матче с "Сепаханом": уровень футбола в Иране достаточно высок
RMC Sport: "ПСЖ" уволит Гальтье, если он не выйдет в 1/4 финала ЛЧ
Прудников: Черчесов смог бы работать в топ-клубе в Европе 1
Аршавин – о матче с "Сепаханом": мы не можем играть в еврокубках. Поэтому вынуждены искать новые связи
Аллегри - о неназначенном пенальти: думаю, это первый случай, когда судья обратился к ВАР, но зафиксировал фол в атаке