Матчи Скрыть

Реклама лига ставок Сделать ставку

Канчельскис: паспортисты завалены деньгами, им по боку на футбол

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис жёстко раскритиковал россиян, предпочитающих выступать в РПЛ вместо переезда в Европу.
Getty Images
"У нас всего два игрока на слуху в Европе — Головин и Миранчук. Это очень мало. Еще Хайкин перешел в "Бристоль" недавно, но все же это Чемпионшип. Хотя всех троих уважаю за то, что играют там, где настоящий футбол.

Лимит на легионеров дает возможность средним российским футболистам получать контракты мечты и больше не думать о футболе, целях — им все по боку. Паспортисты завалены деньгами и думают, что везде им должны теперь должны столько же платить, поэтому на предложения средних европейских клубов не соглашаются", - приводит слова Канчельскиса "РБ Спорт".

Головин выступает за "Монако" с 2018 года. Ранее агент футболиста заявил об интересе к полузащитнику со стороны дортмундской "Боруссии" из немецкой Бундеслиги. Миранчук переехал в чемпионат Италии в 2020 году. За "Торино" россиянин выступает на правах аренды из "Аталанты". У туринского клуба есть право выкупа футболиста. Хайкин, начинавший сезон в норвежском "Будё-Глимт", зимой подписал контракт с английским "Бристолем".


Канчельскис Головин Миранчук Алексей Монако Торино Лига 1 Серия А
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
В.Березуцкий: переход в Азию - шаг в никуда, я за возвращение в Европу
Тихонов - о поражении "Зенита" от "Сепахана": стыдоба и позорище. Если бы имел право, закрыл бы российский футбол 3
Французский журналист: игроки "ПСЖ" недовольны фаворитизмом Галтье в отношении Месси
"Барселона" объявила о трансфере защитника Араухо. Каталонцы доказали, что переход легитимен в суде
Агент Малкома и Клаудиньо: ничего не знаю об одобрении российских паспортов для моих клиентов
Президент иранского "Сепахана": "Зенит" узнаваем в мировом футболе. Это самый популярный клуб России
Теннисистка Потапова - о фото в форме "Спартака": вступаю в красно-белые ряды 1
Тренер "ПСЖ" Гальтье: думаете, мне понравилось, как мы играли против "Баварии"? Издеваетесь надо мной?
Турецкий журналист: "Галатасарай" не делал "Динамо" официального предложения по Захаряну
Кокорин - подписчику: я родился звездой и оставил огромный след, а ты ходишь с голыми карманами 6
Два ассиста Роналду помогли "Аль-Насру" обыграть "Аль-Таавун"
Канчельскис: паспортисты завалены деньгами, им по боку на футбол 1
Приглашаем подписаться на Telegram-канал «Rusfootball» 44
"СЭ": Малком и Клаудиньо весной получат российское гражданство 2
Экс-хавбек "Челси" Микел – об Абрамовиче: когда он второй раз прилетал на вертолете, мы понимали, что тренер уволен 1