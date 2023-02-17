"У нас всего два игрока на слуху в Европе — Головин и Миранчук. Это очень мало. Еще Хайкин перешел в "Бристоль" недавно, но все же это Чемпионшип. Хотя всех троих уважаю за то, что играют там, где настоящий футбол.
Лимит на легионеров дает возможность средним российским футболистам получать контракты мечты и больше не думать о футболе, целях — им все по боку. Паспортисты завалены деньгами и думают, что везде им должны теперь должны столько же платить, поэтому на предложения средних европейских клубов не соглашаются", - приводит слова Канчельскиса "РБ Спорт".
Головин выступает за "Монако" с 2018 года. Ранее агент футболиста заявил об интересе к полузащитнику со стороны дортмундской "Боруссии" из немецкой Бундеслиги. Миранчук переехал в чемпионат Италии в 2020 году. За "Торино" россиянин выступает на правах аренды из "Аталанты". У туринского клуба есть право выкупа футболиста. Хайкин, начинавший сезон в норвежском "Будё-Глимт", зимой подписал контракт с английским "Бристолем".
Канчельскис: паспортисты завалены деньгами, им по боку на футбол
Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис жёстко раскритиковал россиян, предпочитающих выступать в РПЛ вместо переезда в Европу.
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