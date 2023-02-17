"Галатасарай" связывался с представителем Захаряна и уточнял его статус. После этого между клубами не было никаких контактов. Официального предложения по трансферу не поступало. Пока всё на уровне интереса", - написал турецкий журналист Якуп Чинар в своих социальных сетях.
19-летний Захарян выступает в основном составе "Динамо" с 2021 года. В текущем сезоне полузащитник отметился тремя забитыми мячами и шестью результативными передачами в 22 матчах во всех турнирах. Ранее сообщалось о том, что Захаряном интересуется лондонский "Челси". Трансферная стоимость игрока составляет 15 миллионов евро.
Турецкий журналист: "Галатасарай" не делал "Динамо" официального предложения по Захаряну
Турецкий журналист раскрыл подробности по ситуации с возможным переходом полузащитника "Динамо" Арсена Захаряна в "Галатасарай".
ФК "Динамо"