- Гигович играет за "Мидтьюлланд", у него все хорошо. Что касается ситуации с "Ростовом", я не знаю, как все это закончится, просто ужасная ситуация для всех сторон. "Ростов" не вернет Армина. Если игрок вернется в Россию, он будет отстранен от участия в матчах за сборную, в это сложно поверить, - приводит комментарий Скендеровича "РБ Спорт".
Центральный хавбек из Швеции Армин Гигович перебрался в "Ростов" в октябре 2020 года. С того момента игрок сыграл 30 встреч в рамках РПЛ за южан. В активе Армина 1 гол, 1 ассист, 5 желтых и 1 красная карточка. Весной 2022 года Гигович принял решение покинуть команду Валерия Карпина, воспользовавшись правом ФИФА о приостановке контракта, и подписал соглашение с "Хельсингборгом", представляющим шведский чемпионат. Летом игрок снова отправился в аренду, но уже в датский "Оденсе". С января 2023 года шведский полузащитник защищает цвета другого датского клуба – "Мидтьюлланда". В текущем сезоне Гигович провел 11 матчей, в которых забил 1 гол. На счету экс-игрока "Ростова" 1 матч на национальную команду Швеции. В апреле футболисту исполнится 21 год.
Агент: "Ростов" не вернет Гиговича, иначе его отстранят от игры за сборную
Агент футболиста из Швеции Армина Гиговича Харис Скендерович высказался о возможном возвращении игрока в "Ростов".
Фото: РПЛ