"Промес не сможет подойти к возобновлению сезона в оптимальной форме. Только коллективные тренировки и игры во время предсезонки задают ритм игры", - цитирует Рианчо Metaratings.
Напомним, Промес готовился к возобновлению сезона РПЛ самостоятельно и пропустил зимние сборы московского "Спартака" по личным обстоятельствам.
В текущем сезоне 31-летний нидерландский полузащитник Квинси Промес сыграл за "Спартак" 23 матча во всех соревнованиях, в которых забил 17 мячей и отдал 7 результативных передач. На данный момент он является лидером чемпионата России по системе гол плюс пас. По итогам осенней части розыгрыша РПЛ "Спартак" расположился на 2 строчке в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Зенита" на 6 баллов.
Бывший тренер "Спартака" Рианчо - о Промесе: он не сможет подойти к возобновлению сезона в оптимальной форме
Экс-тренер "Спартака" Рауль Рианчо считает, что полузащитник "красно-белых" Квинси Промес не подготовится к возобновлению сезона должным образом.
Фото: РПЛ