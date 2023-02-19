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Матч Кубка России "Локомотив" - "Спартак" может быть перенесен на март из-за морозов

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Первая игра 1/4 финала верхней сетки плей-офф Кубка России между "Локомотивом" и "Спартаком" может быть перенесена с 22 февраля на другую дату.
Фото: Getty Images
22 февраля в 20:00 по московскому времени на поле столичной "РЖД Арены" должен пройти первый матч из двухматчевого противостояния четвертьфинала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России "Локомотив" - "Спартак". В то же время по предварительному прогнозу погоды в эту дату в столице ожидается около 13 градусов мороза днем и около 16 ночью.

- Согласно регламенту Кубка России температурные замеры производятся на поле за 3, 2 и 1 час до начала матча. В случае, если температура ниже -15 градусов, команды имеют право отказаться от проведения матча. При наличии хотя бы одного отказа матч переносится на резервную дату. Резервная дата для матчей 1/4 финала Кубка России - 7-9 марта, - передает комментарий службы коммуникаций РФС "СЭ".

Ответная кубковая игра между "Спартаком" и "Локомотивом" по календарю должна состояться 27 февраля, в этот день в Москве ожидается около 5 градусов мороза.


Кубок России Локомотив Спартак
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