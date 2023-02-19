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Представитель Гаджимурадова: игрок перейдет в махачкалинское "Динамо" на правах аренды

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Представитель игрока "Урала" Рамазана Гаджимурадова Дмитрий Кигинько высказался по поводу будущего клуба футболиста.
Фото: Чемпионат.com
- Рамазан поедет в аренду в "Динамо" Махачкала до конца сезона. На родину, там тренер Гаджиев, немного перезагрузится, поможет своему родному клубу, вернется там в активную фазу своей футбольной деятельности. Вели разные переговоры, но на сегодняшний день остановились на этом варианте, - приводит комментарий Кигинько РБ Спорт.

Российский правый вингер, которому в январе исполнилось 25 лет, Рамазан Гаджимурадов текущий сезон начал в "Урал", куда перебрался в январе 2021 года. За екатеринбургский коллектив футболист принял участие в 13 встречах – 3 в Кубке России и 10 в РПЛ. В активе Рамазана 1 ассист. Всего на счету Гаджимурадова 673 игровые минуты. Тренерский штаб "Урала" во главе с Виктором Гончаренко принял решение не включать россиянина в список игроков, которые будут тренироваться на зимних учебно-тренировочных сборах. С этого момента Гаджимурадов начал поиски нового клуба.

"Динамо" из Махачкалы после осенней части розыгрыша Первой лиги по итогам 20 сыгранных туров располагается на 11-й строчке в таблице.


Гаджимурадов Урал Динамо Махачкала
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