- Малком и Клаудиньо — одни из лучших легионеров РПЛ, будет здорово увидеть их в сборной России, когда нас вернут на международную арену, - приводит мнение Колоскова "РБ Спорт".
Сегодня РФС в своем официальном заявлении отметил, что Малком и Клаудиньо, которые весной должны получить гражданство РФ, смогут сыграть за Россию и выделил обстоятельства, которые позволят зенитовцам сыграть за команду Валерия Карпина. Оба футболиста являются ключевыми игроками коллектива из Санкт-Петербурга. В этом сезоне Малком, которому в феврале исполнится 26 лет, забил 15 голов и оформил 7 ассистов в 23 играх за петербуржцев. 26-летний Клаудиньо набрал 3+8 по системе гол плюс пас в 19 встречах за команду Сергея Семака.
Колосков: будет здорово увидеть Малкома и Клаудиньо в сборной России. Бразильцы - одни из лучших легионеров РПЛ
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался по поводу возможной игры за сборную России бразильских футболистов Малкома и Клаудиньо.
Фото: ФК "Зенит"