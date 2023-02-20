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Колосков: будет здорово увидеть Малкома и Клаудиньо в сборной России. Бразильцы - одни из лучших легионеров РПЛ

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался по поводу возможной игры за сборную России бразильских футболистов Малкома и Клаудиньо.
Фото: ФК "Зенит"
- Малком и Клаудиньо — одни из лучших легионеров РПЛ, будет здорово увидеть их в сборной России, когда нас вернут на международную арену, - приводит мнение Колоскова "РБ Спорт".

Сегодня РФС в своем официальном заявлении отметил, что Малком и Клаудиньо, которые весной должны получить гражданство РФ, смогут сыграть за Россию и выделил обстоятельства, которые позволят зенитовцам сыграть за команду Валерия Карпина. Оба футболиста являются ключевыми игроками коллектива из Санкт-Петербурга. В этом сезоне Малком, которому в феврале исполнится 26 лет, забил 15 голов и оформил 7 ассистов в 23 играх за петербуржцев. 26-летний Клаудиньо набрал 3+8 по системе гол плюс пас в 19 встречах за команду Сергея Семака.


Колосков Малком Клаудиньо
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