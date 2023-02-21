26-летний полузащитник Александр Зуев 21 февраля подпишет контракт с "Крыльями Советов" до конца текущего сезона, сообщают СМИ. По данным источника, футболист уже расторг соглашение со своим предыдущим клубом - подмосковными "Химками", его переход произойдет на правах свободного агента. Сообщается, что руководство волжан сможет продлить контракт с Зуевым при его успешной игре за команду.
Ранее появлялась информация, что "Крылья Советов" заключат соглашение с находившимся в течение нескольких дней на просмотре Зуевым и не будут подписывать 20-летнего полузащитника "Динамо" Владислава Галкина, который также какое-то время тренировался в расположении самарцев.
В текущем сезоне на счету Александра Зуева 16 матчей во всех турнирах за "Химки" (14 в РПЛ и 2 в Кубке России) без результативных действий.
Источник: "РБ Спорт"
Metaratings: "Крылья Советов" подпишут контракт с Зуевым и не оставят динамовца Галкина
"РБ Спорт": "Крылья Советов" подпишут Зуева 21 февраля с контрактом до конца сезона
По информации источника, 26-летний хавбек Александр Зуев проведет остаток сезона в "Крыльях Советов" с возможностью продления сотрудничества.
Фото: РПЛ