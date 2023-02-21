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Булыкин - о Кубке России: в финале будут "Зенит" и "Спартак"

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Экс-нападающий "Локомотива" Дмитрий Булыкин дал прогноз на возобновляющийся 2 февраля розыгрыш Кубка России.
Фото: ФК "Спартак"
- В финале Кубка будут "Зенит" и "Спартак". Может, еще какие-то клубы составят конкуренцию. Если смотреть по парам в плей-офф, то все игры будут интересными. Ожидаю ли сенсаций? До финала кто-то может добраться, но там клубам, которые никогда не играли в финале, будет тяжело, - передает слова Булыкина "Чемпионат".

Московский "Спартак" по итогам группового этапа Кубка России вышел в 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ), где 22 и 27 февраля должен встретиться со столичным "Локомотивом". Петербургский "Зенит" занял третье место в группе со "Спартаком", "Крыльями Советов" и "Факелом", что позволило сине-бело-голубым отобраться в первый этап четвертьфинала нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Кубка, где 25 февраля они сыграют на выезде с ульяновской "Волгой".

Для формирования в Суперфинале пары "Спартак" - "Зенит" петербуржцам необходимо одержать в турнире 6 побед подряд без права на ошибку, а красно-белым - успешно пройти 3 этапа двухматчевых противостояний в верхней сетке плей-офф.

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Кубок России Зенит Спартак Булыкин
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