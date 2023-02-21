"Нужно ли "Спартаку" бояться Дзюбу? Пускай сначала выйдет на поле, а то слишком много разговоров вокруг этой темы. Не нужно его никому бояться. Забьет гол "Спартаку" — порадуемся за него. Пусть играет и забивает", - цитирует Колоскова "РБ Спорт".
Напомним, "Локомотив" и "Спартак" сыграют между собой в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России. Первая встреча состоится на "РЖД Арене" в среду, 22 февраля.
После 17 туров "Спартак" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. Команда Гильермо Абаскаля отстает от "Зенита", лидирующего в чемпионате России, на 6 очков. "Локомотив" идет в одном очке от зоны вылета, занимая 15 строчку.
Колосков: нужно ли "Спартаку" бояться Дзюбу? Пусть сначала выйдет на поле
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от возможного дебюта Артема Дзюбы за "Локомотив" в матче со "Спартаком".
Фото: ФК "Локомотив"