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Аршавин: думаю, что Дзюба выйдет основе "Локомотива" на матч против "Спартака"

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Экс-игрок "Зенита" Андрей Аршавин высказался о том, выйдет ли Артем Дзюба в стартовом составе "Локомотива" на матч Кубка России против "Спартака".
Фото: ФК "Локомотив"
- Думаю, что Дзюбу стоит ожидать завтра в стартовом составе. В большинстве игр он выходил в основе, поэтому может и завтра появиться там. Ему же нужно набирать форму, - приводит мнение Аршавина "Чемпионат".

Российский футбольный сезон для "Локомотива", который в феврале 2023 года пополнился воспитанником "Спартака" Артемом Дзюбой, начнется кубковым матчем против команды Гильермо Абаскаля. Для бывшего капитана сборной России и "Зенита" матч против своего бывшего клуба может стать первым за "железнодорожников". Ранее Дзюба уже играл против "Спартака" за "Зени"т. В 14 встречах против красно-белых Артем сумел отличиться 7 раз. За "Локомотив" лучший бомбардир в истории РПЛ отыграл 2 контрольных поединках, в которых не смог отметиться забитыми мячами.


Кубок России Спартак Локомотив Дзюба
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