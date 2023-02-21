- Думаю, что Дзюбу стоит ожидать завтра в стартовом составе. В большинстве игр он выходил в основе, поэтому может и завтра появиться там. Ему же нужно набирать форму, - приводит мнение Аршавина "Чемпионат".
Российский футбольный сезон для "Локомотива", который в феврале 2023 года пополнился воспитанником "Спартака" Артемом Дзюбой, начнется кубковым матчем против команды Гильермо Абаскаля. Для бывшего капитана сборной России и "Зенита" матч против своего бывшего клуба может стать первым за "железнодорожников". Ранее Дзюба уже играл против "Спартака" за "Зени"т. В 14 встречах против красно-белых Артем сумел отличиться 7 раз. За "Локомотив" лучший бомбардир в истории РПЛ отыграл 2 контрольных поединках, в которых не смог отметиться забитыми мячами.
Аршавин: думаю, что Дзюба выйдет основе "Локомотива" на матч против "Спартака"
Экс-игрок "Зенита" Андрей Аршавин высказался о том, выйдет ли Артем Дзюба в стартовом составе "Локомотива" на матч Кубка России против "Спартака".
Фото: ФК "Локомотив"