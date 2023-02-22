- В первой игре после возобновления сезона не может быть недооценки. Потому что все едут со сборов, играть на полусогнутых не получится. Приятно будет приехать в Уфу, потому что я три года отыграл там и знаю многих людей. В городе тоже есть люди, которых будет приятно увидеть. В любом случае, будет сложная игра. В мороз в Уфе будет неприятно и нам, и им, - передает слова Шелии Matchtv.ru.
26 февраля в 14:30 по московскому времени "Уфа" и "Ахмат" должны встретиться на уфимском стадионе "Нефтяник" в матче первого этапа 1/4 финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Кубка России. Проигравший в этой встрече покинет турнир, в случае ничьей в основное время будет сразу назначена серия пенальти, которая определит победителя. 34-летний вратарь "Ахмата" Гиорги Шелия выступал за "Уфу" в период с февраля 2016 года по январь 2019 года.
Шелия - о кубковом матче "Уфы" и "Ахмата": все со сборов, играть на полусогнутых не получится
Голкипер "Ахмата" Гиорги Шелия поделился ожиданиями от выездного матча 1/4 финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Кубка России против "Уфы".
Фото: "Спорт-Экспресс"