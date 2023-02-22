- В Италии знают только двух российских тренеров — Черчесова и Семака. Однако, не думаю, что на данный момент есть возможность увидеть этих специалистов и любого другого российского тренера в Серии А. Их уровень ниже местных и других европейских тренеров, - приводит мнение Мартини Sport24.
Станислав Черчесов трудится в венгерском "Ференцвароше". С командой россиянин выиграл титул чемпиона национального первенства и Кубок Венгрии. Также Черчесов известен по работе со сборной России, которую выводил в четвертьфинал ЧМ в 2018 году. Его коллега Сергей Семак возглавляет "Зенит" с мая 2018 года. С того момента тренер вместе с петербуржской командой сумел завоевать 4 чемпионских титула подряд, Кубок России и 3 Суперкубка России. В этом розыгрыше команда Семака уверенно идет к 5-му чемпионству подряд, опережая "Спартак", идущий на 2-й строчке, на 6 очков. В Италии работает бывший наставник Сергея Лучано Спаллетти, с которым они вместе трудились в тренерском штабе "Зенита".
Итальянский журналист: в Италии знают только двух тренеров из России — Черчесова и Семака
Журналист из Италии Массимилиано Мартини высказался по поводу возможной работы российских тренеров в Серии А.
Фото: ФК "Ференцварош"