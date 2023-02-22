Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Ростов
1 - 1 1 1
УралЗавершен
Локомотив
0 - 1 0 1
Спартак2 тайм

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
РБ Лейпциг
23:00
Манчестер СитиНе начат
П1 4.2X 3.75П2 1.95
Интер
23:00
ПортуНе начат
П1 1.8X 3.7П2 5.2
Реклама лига ставок Сделать ставку

Григорий Иванов – о судействе матча "Ростов"- "Урал": арбитров, может быть, тоже в начале сезона трясет

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Президент "Урала" Григорий Иванов высказался по поводу судейства кубкового матча против "Ростова" (1:1).
Фото: ФК "Урал"
- Есть вопросы к судейству, но Кукуляк второй сезон судит, умеет судить. Судей, может быть, тоже в начале сезона трясет, где-то хотят как лучше, но получается как всегда. Первая игра. Есть и у нас претензии, и у "Ростова". Отсудил как отсудил. Что сейчас сделаешь? – приводит мнение Иванова "РБ Спорт".

Сегодня состоялся первый официальный матч второй половины российского сеозна. "Ростов" у себя дома принимал "Урал" в рамках Кубка России. Поединок завершился со счетом 1:1. Главным арбитром встречи был 36-летний рефери из Калуги Евгений Кукуляк. На 6-й минуте игры судья назначил 11-метровый в ворота команды Валерия Карпина, который реализовал Алексей Каштанов. Ранее на групповом этапе калужанин отработал 1 встречу, которая состоялась между "Крыльями Советов" и "Зенитом" (2:0), в которой Кукляк показал красную карточку бразильскому хавбеку петербуржцев Клаудиньо. 27 февраля екатеринбуржцы и ростовчане снова встретятся друг с другом в рамках ответного матча турнира.


   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Тарханов: игроки "Урала" могли дожать "Ростов" в первом матче кубкового четвертьфинала эксклюзив
Роша: Акинфеев - шикарный вратарь с огромным послужным списком. Он писал историю ЦСКА
Тикнизян: "Спартак" интереснее "Локомотива" в плане контроля мяча
Шунин: у меня никогда не было желания уйти из "Динамо"
Григорий Иванов – о судействе матча "Ростов"- "Урал": арбитров, может быть, тоже в начале сезона трясет
Дотянутся ли «Спартак» и «Ростов» до «Зенита», сколько забьет Писарский, спасется ли «Локо»? Главные интриги весны-2023 1
Карпин – о матче против "Урала": сегодняшняя игра - не футбол, сравнил бы ее с регби
Лучшим игроком матча Кубка России "Ростов" - "Урал" признан Комличенко
Чорлука: Манджукич был дважды близок к переходу в "Локомотив"
Судья матча "Локомотив" – "Спартак" Безбородов дал предматчевое интервью
Мележиков: замечательно, что Дзюба выйдет в основе "Локомотива" с первых минут
Тукманов: Геркуса не приняли болельщики "Торпедо". Он ассоциируется с "Локомотивом 3 эксклюзив
Индзаги – о шансах "Интера" на титул: сможем ли мы выиграть Лигу чемпионов? Да!
"Ростов" сыграл вничью с "Уралом" в первом официальном матче 2023 года 5
Канал Кубка России потроллил "Спартак": если вы волшебники, то почему Промес не мог трансгрессировать на сборы? 6