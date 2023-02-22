- Есть вопросы к судейству, но Кукуляк второй сезон судит, умеет судить. Судей, может быть, тоже в начале сезона трясет, где-то хотят как лучше, но получается как всегда. Первая игра. Есть и у нас претензии, и у "Ростова". Отсудил как отсудил. Что сейчас сделаешь? – приводит мнение Иванова "РБ Спорт".
Сегодня состоялся первый официальный матч второй половины российского сеозна. "Ростов" у себя дома принимал "Урал" в рамках Кубка России. Поединок завершился со счетом 1:1. Главным арбитром встречи был 36-летний рефери из Калуги Евгений Кукуляк. На 6-й минуте игры судья назначил 11-метровый в ворота команды Валерия Карпина, который реализовал Алексей Каштанов. Ранее на групповом этапе калужанин отработал 1 встречу, которая состоялась между "Крыльями Советов" и "Зенитом" (2:0), в которой Кукляк показал красную карточку бразильскому хавбеку петербуржцев Клаудиньо. 27 февраля екатеринбуржцы и ростовчане снова встретятся друг с другом в рамках ответного матча турнира.
Григорий Иванов – о судействе матча "Ростов"- "Урал": арбитров, может быть, тоже в начале сезона трясет
Президент "Урала" Григорий Иванов высказался по поводу судейства кубкового матча против "Ростова" (1:1).
Фото: ФК "Урал"