- Эмоции положительные, самое главное, что мы победили. В мороз было играть неприятно, но выбора у нас нет, тем более все находились в равных условиях. Новая фамилия мотивировала. Как и новые команда, стадион и болельщики.
Отметим, что выигранный матч с "Динамо" стал для Писарского дебютной игрой за "Крылья Советов". В первой части текущего сезона нападающий выступал за "Оренбург", присоединившись к самарцам лишь в зимнее трансферное окно. Также игра с "Динамо" стала для футболиста первой с фамилией Писарский на игровой футболке. До этого на форме игрока была написана фамилия Сычевой. Писарский был признан лучшим игроком матча, в котором ему удалось забить один из голов самарцев.
Источник: "Матч ТВ".
Писарский: новая фамилия мотивировала. Как и новые команда, стадион и болельщики
Нападающий "Крыльев Советов" Владимир Писарский оценил свой дебют в составе самарской команды.
ФК "Крылья Советов"