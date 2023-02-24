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Аршавин: у меня нет понимания, зачем Малкому и Клаудиньо выдали российские паспорта

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Экс-нападающий "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин отреагировал на натурализацию полузащитников "Зенита" Малкома и Клаудиньо.
Фото: "Матч ТВ"
– У меня нет понимания, зачем Малкому и Клаудиньо выдали российские паспорта. Нормально отношусь к этому решению. Верю ли, что однажды сыграют за сборную России? Все возможно, – приводит слова Аршавина "Чемпионат".

Малком перешел в "Зенит" в 2019 году из "Барселоны". Клаудиньо стал игроком питерского клуба в 2021 году. 24 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства бразильским полузащитникам сине-бело-голубых. Отметим, что получение паспортов РФ не означает изменения их действующего статуса легионеров в РПЛ. Кроме того, Малком и Клаудиньо пока не смогут выступать за национальную команду России, поскольку были задействованы в олимпийской сборной Бразилии.


Зенит Малком Клаудиньо Аршавин
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