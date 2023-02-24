- Я вчера услышал реплики игроков "Локомотива", которые утверждали, что команда точно не вылетит из РПЛ. Меня это так удивило. Зачем вы об этом вслух говорите! Да вы даже думать об этом права не имеете. Вы в "Локомотиве"! Надо нацеливаться только на самые высокие места. А если ты думаешь о том, как бы не покинуть РПЛ… Будущего у такой команды нет! Всегда надо рассчитывать на большее, ставить высокую планку, - цитирует Газзаева "СЭ".
Московский "Локомотив" по итогам осенней части сезона занимает в турнирной таблице Российской премьер-лиги 14 место - в зоне стыковых матчей, набрав 13 очков в 17 матчах и на 1 очко опережая находящиеся в зоне прямого вылета "Химки". Отставание "железнодорожников" от занимающего безопасное 12 место "Пари Нижнего Новгорода" составляет 6 очков. 22 февраля в первом матче 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России "Локомотив" уступил на своем поле со счетом 0:1 московскому "Спартаку", ответный матч пройдет 27 февраля.
Газзаев: зачем игроки "Локомотива" вслух говорят о невылете из РПЛ? Будущего у такой команды нет
Экс-главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал моральный настрой футболистов московского "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"