- Насколько проблематичная ситуация с задержками по выплате денег "Вест Хэмом" за Влашича для жизни клуба? Конечно, это проблема. Если добавить задолженность "Удинезе" за Яку Бийола, получается сумма, которая могла бы покрыть почти треть годового бюджета ЦСКА. Она влияет на принятие решений. Вынуждены частично корректировать бюджет. Тем не менее, твердо стоим на ногах, есть финансовая стабильность. При этом не учитывать такой серьезный долг перед нами невозможно, - передает слова Бабаева Sport24.
25-летний атакующий полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич перешел в московский ЦСКА на правах аренды из "Эвертона" в августе 2018 года, сумма трансферной компенсации за выкуп игрока по итогам сезона составила 23 миллиона евро. В августе 2021 года Влашич перешел в лондонский "Вест Хэм", сумма трансферной компенсации по договору между клубами составила 30 миллионов евро, но не была полностью погашена английским клубом.
24-летний центральный защитник сборной Словении Яка Бийол перешел из ЦСКА в итальянский "Удинезе" в июле 2022 года, сумма оплаты трансфера по договору между клубами составила 4 миллиона евро.
Бабаев: долги "Вест Хэма" за Влашича и "Удинезе" за Бийола могли бы покрыть почти треть годового бюджета ЦСКА
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал ситуацию с задолженностью со стороны английского "Вест Хэма" по трансферной компенсации за атакующего хавбека Николу Влашича.
Фото: РПЛ