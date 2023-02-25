"Я хотел бы поблагодарить клуб и всех причастных к предоставлению мне российского гражданства! Когда появилась такая возможность, я понял, что это будет хорошо для меня и для клуба. А еще это большая честь для меня. Я очень счастлив!", - цитирует Клаудиньо "Матч ТВ".
Напомним, вчера, 24 февраля, стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства бразильским легионерам "Зенита": Клаудиньо и Малкому.
26-летний Клаудиньо перешел в "Зенит" летом 2021 года из бразильского "Ред Булл Брагантино". Соглашение с футболистом рассчитано на 5 лет, сумма трансфера составила 12 миллионов евро. В этом сезоне полузащитник принял участие в 19 матчах за "сине-бело-голубых" во всех соревнованиях, забил 3 мяча и сделал 8 ассистов.
Клаудиньо о получении российского гражданства: это большая честь для меня. Я очень счастлив!
Бразильский полузащитник "Зенита" Клаудиньо прокомментировал получение гражданства РФ.
Фото: РИА Новости