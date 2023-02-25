"Малком и Клаудиньо ещё медали за вклад в российский спорт скоро получат", - цитирует Салихову "Чемпионат".
Как стало известно, вчера, 24 февраля, указом президента России Владимира Путина, бразильским легионерам "Зенита" Малкому и Клаудиньо было предоставлено гражданство РФ. Малком выступает за "сине-бело-голубых" с лета 2019 года, Клаудиньо присоединился к команде Сергея Семака в августе 2021 года.
Зарема: Малком и Клаудиньо еще медали за вклад в российский спорт скоро получат
Зарема Салихова, супруга экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна, отреагировала на информацию о получении бразильцами Малкомом и Клаудиньо из "Зенита" российского гражданства.
Фото: ФК "Зенит"