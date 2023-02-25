- Не могу сказать, планирует ли Вильмар получить российское гражданство. В футболе все возможно, - приводит комментарий агента, - приводит комментарий агента Sport24.
29-летний опорный хавбек из Колумбии Вильмар Барриос пополнил состав "Зенита" зимой 2019 года. С того момента колумбиец провел в РПЛ 106 игр. В активе футболиста 3 гола и 4 результативных паса. В этом сезоне Вильмар сыграл в 20 встречах, в которых сумел отметиться 1 мячом 2 ассистами. Отметим, что Барриос имеет на своем счету 53 матча за сборную Колумбии. В 2021 году он вместе со своей командой завоевал бронзовые медали Кубка Америки, отыграв все матчи турнира в основе. За свою национальную команду игрок отметился 1 забитым мячом.
Агент Барриоса – о получении игроком российского паспорта: в футболе все возможно
Агент колумбийского футболиста "Зенита" Вильмара Барриоса Луис Фелипе Поссо высказался о том, может ли игрок получить российское гражданство
Фото: ФК "Зенит"