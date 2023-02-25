- Свои отношения я комментировать не буду. Но могу сказать, Веллитон очень эмоциональный человек. Думаю, он сто процентов смог бы поднять руку на девушку. Однако, как там у них было на самом деле сказать не могу, никто не знает, - проводит комментарий Бони Sport24.
36-летний бразильский форвард, завершивший карьеру в январе 2023 года. Веллитон пополнил состав "Спартака" в 2007 году. С того момента бразилец провел в РПЛ 104 поединка. В активе Веллитона 57 голов и 16 ассистов за столичный коллектив. Окончательно форвард покинул москвичей в 2014 году, перебравшись в турецкий "Мерсин". Всего за карьеру Веллитон сыграл в 388 матчах, в которых сумел отметиться 167 голами и 58 ассистами. Последним клубом экс-спартаковца был бразильский "Новоризонтино". Бразилец встречался с Викторией Боней в 2009 году. Сегодня бывшая жена экс-игрока "Спартака" из Бразилии Веллитона Рафаэла Карвалью рассказала о том, что на протяжении 6 лет он избивал ее.
Виктория Боня: Веллитон - очень эмоциональный человек. Он сто процентов смог бы поднять руку на девушку
Бывшая девушка экс-игрока "Спартака" Веллитона Виктория Боня поделилась мнением о словах экс-жены бразильца о том, что он наносил ей побои.
Фото: РИА Новости