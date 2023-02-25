"Я очень хотел забить, помочь команде. Мы понимали, что это будет очень непростая игра, так оно и случилось. Доволен тем, что мы победили и с хорошим настроением едем домой готовиться к первому официальному матчу в чемпионате. Он будет не менее важен", - приводит слова Бакаева пресс-служба "Зенита".
Напомним, Бакаев отличился на 33 минуте матча с ульяновской командой, и этот гол стал его первым мячом, забитым за "сине-бело-голубых" с игры.
Бакаев перешел в "Зенит" в качестве свободного агента в июне прошлого года по истечении контакта с московским "Спартаком". Его соглашение с клубом из Санкт-Петербурга рассчитано до лета 2025 года. 26-летний российский полузащитник сыграл за "Зенит" 21 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.
Бакаев - о матче против "Волги": очень хотел забить, помочь команде
Хавбек "Зенита" Зелимхан Бакаев поделился впечатлениями от победы своей команды над "Волгой" (0:3) в матче 1/4 финала Кубка России.
Фото: ФК "Зенит"