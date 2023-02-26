– Расизма и близко не видел. Если банан и мог кто?то бросить, то это не значит, что он расист. Просто у фаната была связка бананов, он наелся и решил поделиться ими. Возможно, кто?то попросил банан. Я бы санкции не применял за такое, – приводит слова Быстрова "Матч ТВ".
Напомним, 25 февраля в компенсированное время игры Кубка России между "Волгой" и "Зенитом" (0:3) в Ульяновске в 25-летнего бразильца с трибуны бросили банан. В это время Вендел покидал поле после замены. В поволжском клубе уже отреагировали на этот эпизод и сообщили о том, что виновный будет найден. Также РФС проинформировал, что КДК на своем заседании рассмотрит данный инцидент.
Сам матч завершился разгромной победой "Зенита" со счетом 3:0. В составе гостей отличились Бакаев, Кассьерра и Сергеев.
Быстров – об инциденте с Венделом: просто у фаната была связка бананов. Он наелся и решил поделиться ими
Бывший полузащитник "Зенита" Владимир Быстров не усмотрел проявления расизма в инциденте с брошенным с трибуны бананом во время кубкового матча в Ульяновске.
Фото: "Матч ТВ"