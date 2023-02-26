- Человеческая глупость по-прежнему появляется в футболе. Но Вендел отреагировал на эту ситуацию с безмятежностью, он знает, что это поступок идиота. Я не знаю, что в российских законах говорится про расизм, но в Бразилии, к примеру, подобный поступок считался бы преступлением и мог бы караться даже тюремным заключением.
Напомним, инцидент произошел в проходившем вчера, 25 февраля, матче Кубка России в Ульяновске, где местная "Волга" принимала санкт-петербургский "Зенит". В момент, когда полузащитник петербуржцев Вендел уходил на замену в концовке встречи, в него кто-то бросил предмет, похожий на банан, с трибун местного стадиона. Российская Премьер-Лига, "Волга", "Зенит", сам Вендел и другие официальные лица и организации выступили с резким осуждением произошедшего. Полиция занимается поиском человека, бросившего банан в футболиста.
Источник: "РБ Спорт"
Агент: Вендел знает, что банан в него бросил идиот. В Бразилии такой поступок - преступление
Футбольный агент Тьяго Рибейру, представляющий интересы полузащитника "Зенита" Вендела, рассказал, как бразилец отреагировал на инцидент с брошенным в него бананом во время матча с "Волгой".
ФК "Зенит"