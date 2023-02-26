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Аршавин: "Спартак" уверенно пройдет "Локомотив" в ответном матче Кубка России

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Экс-игрок "Зенита" Андрей Аршавин поделился мыслями по поводу ответного поединка между "Спартаком" и "Локомотивом" в Кубке России.
Фото: РИА Новости
- "Локомотив" мог в первом матче вничью сыграть, но мне кажется, завтра "Спартак" уверенно пройдет дальше. "Железнодорожникам" нечего терять, они спустятся в путь регионов. Сейчас есть возможность использовать эти два матча для того, чтобы тот же Дзюба пришел в боевую физическую форму, - приводит мнение Аршавина "Матч ТВ".

27 февраля "Открытие Арена" примет кубковый поединок между "Спартаком" и "Локомотивом". В 1-м матче, который проходил на "РЖД Арене" команда Михаила Галактионова минимально уступила команде Гильермо Абаскаля. Отметим, что за "железнодорожников" официально дебютировал воспитанник красно-белых Артем Дзюба, который в этом матче мог дважды поразить ворота своего родного клуба, но оба раза его подвела точность. В последних 10 встречах между командами "Спартак" сумел одержать 6 побед, еще 2 матча завершились вничью. Согласно регламенту, команда, проигравшая по сумме двух матчей отправиться в Путь регионов, где их соперником может стать действующий чемпион "Зенит", который уверенно разобрался с "Волгой" (3:0).


Аршавин Спартак Локомотив
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