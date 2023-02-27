- Учитывая, как ЦСКА разобрался в прошлой встречи, фаворит — армейцы. Не ожидаю ничего хорошего от "Краснодара". В первой встрече я ничего хорошо не увидел. Удручающее впечатление оставил "Краснодар". Надеюсь, что ЦСКА справится с соперником.
Напомним, в первом матче между соперниками в этом четвертьфинале разгромную победу одержали футболисты ЦСКА. Они забили в ворота "Краснодара" три безответных мяча. Отличились защитник Мойзес и нападающие Федор Чалов и Антон Заболотный. Ответная встреча состоится завтра, 28 февраля, в Краснодаре. Проигравшая по итогам двух матчей команда отправится в розыгрыш Пути регионов, победитель выйдет в полуфинал Пути РПЛ.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Газзаев: "Краснодар" оставил удручающее впечатление. ЦСКА - фаворит ответного матча
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высоко оценил шансы армейцев пройти "Краснодар" в Кубке России.
"Спорт-Экспресс"