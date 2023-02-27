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Семин: в "Зените" есть четыре игрока, которые на своих позициях сильнее всех конкурентов в РПЛ

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Экс-наставник "Локомотива" Юрий Семин заявил, что шестиочковый гандикап "Зенита" перед конкурентами в РПЛ не гарантирует сине-бело-голубым пятый подряд чемпионский титул.
Фото: ФК "Локомотив"
– Отрыв в шесть очков – не пропасть. Считаю, такие команды, как "Спартак", ЦСКА, "Динамо", "Локомотив", обязаны каждый сезон ставить задачу бороться с "Зенитом". Да и "Краснодар" я бы не сбрасывал со счетов. Условия прекрасные, замечательная инфраструктура. Просто, видимо, нужно хорошо организовать свое дело.

Не сказал бы, что по подбору исполнителей "Зенит" явно превосходит конкурентов. Не до конца согласен с этим тезисом. На мой взгляд, в "Зените" есть четыре игрока, которые на своих позициях сильнее конкурентов в РПЛ: Малком, Клаудиньо, Вендел и Барриос. А по остальным можно, как говорится, обсуждать. Так что рано утверждать, что чемпионская гонка завершена, – приводит слова Семина "СЭ".

В начале марта возобновится розыгрыш чемпионата России. За 13 туров до окончания сезона "Зенит" уверенно возглавляет таблицу. На счету команды Сергея Семака 42 очка. Опережение ближайших конкурентов - "Спартака" и "Ростова" - составляет соответственно шесть и семь очков. Борьбу за медали поведут ЦСКА и "Динамо", которые делят между собой четвертую строчку. Отставание московских клубов от сине-бело-голубых составляет 13 баллов.


Зенит Спартак Ростов Семин
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