Гол ван Дейка принёс "Ливерпулю" победу над "Сандерлендом"

"Ливерпуль" добился минимальной победы над "Сандерлендом" в рамках 26-го тура английской Премьер-лиги.
Фото: BBC Sport
Встреча завершилась со счётом 1:0.

До перерыва команды не сумели отличиться. На 61-й минуте Вирджил ван Дейк подключился к атаке и замкнул передачу Мохамеда Салаха, отправив мяч в сетку. Этот гол стал единственным в матче.

Благодаря победе "Ливерпуль" довёл количество набранных очков до 42 и занимает шестое место в таблице АПЛ. "Сандерленд" располагается на 11-й позиции, имея в активе 36 баллов.

