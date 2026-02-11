Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Ростов
0 - 0 0 0
Чжецзян ПрофешнлЗавершен
Ахмат
2 - 0 2 0
БарсЗавершен

"Бавария" без труда вышла в полуфинал Кубка Германии

"Бавария" пробилась в полуфинал Кубка Германии, обыграв "Лейпциг" в четвертьфинальном матче.
Фото: Getty Images
Встреча завершилась со счётом 2:0.

Гости могли выйти вперёд уже на четвёртой минуте - Кристоф Баумгартнер отправил мяч в сетку, однако после просмотра ВАР гол был отменён из-за офсайда. После перерыва мюнхенцы перехватили инициативу. На старте второго тайма Харри Кейн реализовал пенальти, а вскоре Луис Диас закрепил преимущество хозяев.

Таким образом, "Бавария" вышла в полуфинал турнира, где соперник мюнхенцев определится путём жеребьёвки.

