Расследования в отношении "Крыльев Советов" прекращены - источник

По данным телеграм-канала "Топи за "Крылья"!", уголовные дела прекращены. Сообщается, что МВД закрыло материалы, связанные с предполагаемой коррупцией в судейском корпусе и деятельностью футбольных агентов, не установив состава преступления.
По информации источника, следователи допрашивали футболистов и проводили обыски у агентов, но каких-либо противоправных действий обнаружить не удалось.
Таким образом, расследования, касавшиеся финансовой деятельности клуба, официально завершены без предъявления обвинений.
Самарский клуб с 17 баллами в активе располагается на 12-й строчке в таблице чемпионата России.
Фото: ФК "Крылья Советов"