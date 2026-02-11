Матчи Скрыть

Расследования в отношении "Крыльев Советов" прекращены - источник

Проверки и расследования в отношении "Крыльев Советов" завершены.
Фото: ФК "Крылья Советов"
По данным телеграм-канала "Топи за "Крылья"!", уголовные дела прекращены. Сообщается, что МВД закрыло материалы, связанные с предполагаемой коррупцией в судейском корпусе и деятельностью футбольных агентов, не установив состава преступления.

По информации источника, следователи допрашивали футболистов и проводили обыски у агентов, но каких-либо противоправных действий обнаружить не удалось.

Таким образом, расследования, касавшиеся финансовой деятельности клуба, официально завершены без предъявления обвинений.

Самарский клуб с 17 баллами в активе располагается на 12-й строчке в таблице чемпионата России.

