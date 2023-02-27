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Карпин - о вылете из Кубка России: да это не футбол, а "бей-беги". Футболом назвать это сложно

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Наставник "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал поражение своей команды от "Урала" в ответном матче 1/4 финала Кубка России (1:2).
Фото: ФК "Ростов"
"Да это не футбол, а "бей-беги", бей вперед - игра придет. Футболом назвать это сложно. Оценку можно давать только тому, как бились и боролись. Боролись хорошо, первый тайм остался за нами, второй за "Уралом". Не повезло, что попало в руку от головы и поставили пенальти", – приводит слова Карпина "Матч ТВ".

Подопечные Виктора Гончаренко обыграли "Ростов" в ответном четвертьфинальном матче Пути РПЛ Кубка России (2:1). Напомним, первый матч команд, который проходил в Ростове-на-Дону, завершился вничью (1:1). Следующий соперник "Урала" станет известен после жеребьевки, которая состоится 2 марта. "Урал" возобновит участие в чемпионате России встречей с московским "Спартаком", которая состоится в рамках 18 тура РПЛ 4 марта. "Ростов" также 4 марта примет на своем поле "Локомотив".


Карпин Ростов Урал Кубок России
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