- Это не планка единоборства. Чем руководствуется Иванов? Что вообще тут было в голове у судьи? Игнатов просто развернул защитника руками, для меня это нарушение, тем более против защитника в штрафной площади. Теперь все будут про это говорить, а Иванова будут отмазывать. Второй гол "Спартака" в ворота "Локо" нельзя было засчитывать.
Во втором тайме главный судья ответного матча Пути РПЛ Кубка России между "Спартаком" и "Локомотивом" засчитал дал гол полузащитника красно-белых Романа Зобнина после просмотра VAR. В эпизоде, который предшествовал взятию ворот, игрок "Спартака" Михаил Игнатов жестко оттеснил от мяча защитника "Локомотива" Наира Тикнизяна, после чего сделал передачу на Зобнина, которая в итоге стала результативной. Благодаря этому засчитанному голу "Спартак" во второй раз за матч вышел вперед и увеличил свое преимущество по сумме двух встреч. Главным арбитром работал Сергей Иванов.
Источник: "Чемпионат"
Экс-арбитр Федотов: второй гол "Спартака" в ворота "Локо" нельзя было засчитывать
Бывший арбитр ФИФА Игорь Федотов жестко раскритиковал решение главного судьи матча "Спартака" и "Локомотива" в Кубке России засчитать второй гол красно-белых.
ФК "Спартак"