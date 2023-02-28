- Здорово, что сезон возобновился с победы и выхода в полуфинал Кубка России. Большое спасибо болельщикам за поддержку. Способен ли «Спартак» выиграть Кубок России второй год подряд? "Спартак" способен на все и всегда, - приводит мнение Хлусевича "РБ Спорт".
Вчера "Спартак" сумел обыграть "Локомотив" (4:2) в Кубке России, тем самым пройдя в следующий этап Пути РПЛ. Первый поединок между столичными коллективами также завершился триумфом красно-белых (1:0). 22-летний россиянин Даниил Хлусевич, играющий на позиции крайнего защитника, вышел в основе команды Гильермо Абаскаля и провел на поле 89 игровых минут. За это время футболист получил желтую карточку. Соперника столичного коллектива в следующем раунде определит жеребьевка.
Напомним, что "Спартак" в сезоне 2021/2022 завоевал Кубок России. В финальном поединке команда, возглавляемая итальянцем Пауло Ваноли, обыграла "Динамо" благодаря точным ударам Александра Соболева и Квинси Промеса.В том поединке Хлусевич появился на поле с первых минут и провел всю встречу.
Хлусевич: реально ли выиграть Кубок России второй год подряд? "Спартак" способен на все и всегда
Российский футболист "Спартака" Даниил Хлусевич высказался о перспективах команды выиграть Кубок России второй раз подряд.
Фото: ФК "Спартак"