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Нигматуллин - о сопернике "Локомотива" в Кубке России: в "Торпедо" тоже считали, что "Акрон" это хороший жребий

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Бывший голкипер сборной России и "Локомотива" Руслан Нигматуллин оценил результаты жеребьевки четвертьфинала Пути регионов Кубка России.
Фото: Чемпионат.com
"Понятно, что это команды из разных дивизионов. Хотя "Локомотив" может и в стыки попасть, с ФНЛ может сразиться, но надеемся, что этого не произойдет. Хороший ли это жребий? В "Торпедо" тоже считали, что это хороший жребий, но получилось по-другому. Конечно, "Акрон" будет послабее, чем "Спартак", который устроил взбучку "Локомотиву", но в то же время в нынешней ситуации красно-зеленым во всех матчах непросто. Пока нет устойчивой игры, устойчивого результата, каждая игра - стресс. Надеюсь, что этот стресс они преодолеют", - приводит слова Нигматуллина "СЭ".

Вчера, 2 марта, в ходе жеребьевки 1/4 финала Пути Регионов Кубка России стал известен соперник столичного "Локомотива". Им будет "Акрон" из Самарской области. Матч второго этапа четвертьфинала нижней сетки плей-офф "Акрон"- "Локомотив" состоится в один из дней с 14 по 16 марта на домашнем стадионе тольяттинцев. При ничейном исходе по итогам основного времени встречи победитель определится в серии пенальти без назначения дополнительного времени, так как противостояние на этой стадии состоит только из одного матча. Победитель этой пары станет участником полуфинала Пути регионов Кубка России, проигравший завершит борьбу за трофей. На предыдущей стадии турнира "Акрон" одолел столичное "Торпедо", а "железнодорожники" выбыли из сетки Пути РПЛ, уступив "Спартаку".


Локомотив Акрон Кубок России Нигматуллин
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