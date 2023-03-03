Черданцев был в Ульяновске в связи с матчем "Зенита" с местной "Волгой". По информации источника, после игры комментатор отправился в ресторан, после чего планировал перебраться в караоке-зал ночного клуба "Матрешки", но Черданцева туда не пустили. Начальник службы безопасности посчитал, что журналист слишком пьян и отказал ему в проходе.
Напомним, "Зенит" разгромил "Волгу" в матче четвертьфинала Пути регионов Кубка России (3:0). В следующей стадии турнира сине-бело-голубые сыграют с "Динамо".
Источник: "КП-Ульяновск"
"КП": Черданцева не пустили в ночной клуб в Ульяновске. В службе безопасности посчитали, что он слишком пьян
Комментатор Георгий Черданцев не смог попасть в ночной клуб Ульяновска.
Фото: "Матч ТВ"