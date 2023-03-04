По сообщениям СМИ, в договоре "Спартака" и голландского нападающего Квинси Промеса предусмотрена опция, при которой московский клуб имеет возможность в одностороннем порядке расторгнуть соглашение в случае если голландца признают виновным в нападении на своего родственника и приговорят к лишению свободы. Также москвичи не будут выплачивать "Аяксу" оставшуюся сумму за трансфер Промеса.
Квинси Промес, ранее выступавший за "Спартак", вернулся в стан столичного коллектива зимой 2021 года. В текущем сезоне нападающий забил 18 голов в 25 поединках за москвичей. Также в активе Квинси 9 результативных передач. В данный момент в Нидерландах проходят судебные слушания по делу Промеса. Прокуратура подозревает игрока "Спартака" в нападении на своего родственника и, по данным СМИ, запросила для Промеса 2 года лишения свободы.
Источник: Metaratings
Metaratings: у "Спартака" есть право разорвать контракт с Промесом, если суд признает его виновным
У "Спартака" есть возможность прекратить сотрудничество с Квинси Промесом в случае вынесения нидерландским судом приговора обвинительного характера.
Фото: РПЛ